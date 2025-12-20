Ярослава Магучіх — спортсменка року за версією SBC Ukrainе Awards
Легкоатлетка стала переможницею однієї з головних номінацій заходу
29 хвилин тому
Фото: Getty Images
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею премії SBC Ukraine Awards — 2025 у номінації «Спортсменка року».
Церемонія нагородження відбулася 20 грудня у Kyiv Event Hall by Ramada Encore. У межах заходу 103 представники журі визначили найкращі проєкти та персоналії у 23 номінаціях у сфері спортивного маркетингу.
Став відомий розклад етапів Діамантової ліги зі стрибками у висоту на сезон-2026.