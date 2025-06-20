Ярослава Магучіх стала другою на етапі Діамантової ліги у Парижі
Переможницею змагань стала австралійка Нікола Оліслагерс
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги у Парижі (Франція).
Ярослава завоювала срібло з результатом 1,97 м. Переможницею змагань стала австралійка Нікола Оліслагерс – 2,00 м.
Ще одна українка Юлія Левченко посіла 11 місце з результатом 1,83 м.
Магучіх замахнулася на ще один світовий рекорд.