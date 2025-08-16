«За технікою відкат на два роки». Дорощук розкритував свій виступ на етапі Діамантової ліги
Український легкоатлет залишився незадоволеним результатом
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Український стрибун у висоту Олег Дорощук виборов бронзову медаль на етапі Діамантової ліги в Польщі, завершивши виступ із результатом 2.28 м.
Легкоатлет зізнався, що залишився незадоволеним своєю технікою. Слова наводить Суспільне Спорт.
Дуже погано стрибалося. Технічно мені бракує, бо пропустив два місяці нормальних тренувань — саме той період, коли мав працювати. Тому й результат такий. Боровся і витиснув із себе 2.28 м, але це було жахливо. За технікою — відкат на два роки. Так, ще гірше, ніж на чемпіонаті України.
