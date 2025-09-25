Чемпіон Формули-1 Жак Вільньов висловився про потенційний титул Макса Ферстаппена у сезоні-2025. Слова канадійця наводить f1analytic.com:

Ферстаппен – справжній геній. Він постає як справжній чемпіон світу, підтримує необхідний рівень. Можна згадати золоту епоху Формули-1: Проста, Сенну, Менселла, Піке. Усі вони виступали на цьому рівні. Це той рівень, який хочеться бачити у Формулі-1. Рівень виступів, який мають показувати найкращі пілоти.

Якщо Ферстаппен виграє титул у 2025 році, то це стане найбільшим успіхом в історії Формули-1. Цього сезону Макс явно перевершує решту суперників, тому що в цілому прямо зараз він взагалі не повинен був би брати участь у боротьбі за титул. Це найкращий пілот покоління. Шкода, що у Формулі-1 зараз є лише один пілот такого рівня.