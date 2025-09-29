Спортивний директор McLaren Зак Браун висловився про боротьбу за чемпіонство у сезоні-2025. Слова функціонера наводить gpblog.com:

Ти маєш звертати увагу на Макса, бо Ферстаппен може зруйнувати плани. Ми повинні продовжувати робити те, що робимо. Кубок Конструкторів виглядає дуже добре. У нас був шанс на гонці в Баку, але давайте не будемо про це... Сподіваємося, ми зможемо впоратися з поставленими задачами у Сінгапурі.

І ми хочемо, щоб за титул боролися обидва наші пілоти (Піастрі та Норріс) та Макс. Але ми хотіли б прибрати Ферстаппена з чемпіонської гонки. Щоб Піастрі та Норріс боролися за перемогу в особистому заліку і просто дати їм рівні можливості, однакове обладнання, що ми й робимо. І щоб переміг найкращий.

Ми хотіли б не грати жодної ролі, якщо це взагалі можливо. У Ландо була механічна проблема, і все може статися… І машини безпеки, і подібні речі. Наша мета – просто налаштувати Ландо та Оскара на боротьбу за чемпіонство аж до Абу-Дабі, і щоб переміг найкращий пілот.