Ферстаппен змінить гоночний номер у сезоні 2026
Пілот Red Bull відмовився від 33
43 хвилини тому
Фото: Getty Images
28-річний пілот Red Bull Макс Ферстаппен в ефірі телеканалу Viaplay підтвердив, що змінить свій гоночний номер у сезоні 2026 року.
Це не буде номер 33. Мій улюблений номер завжди був трійка, якщо не рахувати номер один. Тепер у мене є можливість змінити його — оберу номер три. 33-й був гарний, але я віддаю перевагу одній трійці замість двох. Завжди казав, що він символізує подвійне щастя, але, звісно, мені вже пощастило у Формулі-1.
Гонщик пояснив, що рішення про зміну номера має символічне значення для нього.
