Чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель розповів, за рахунок чого лідер Red Bull Макс Ферстаппен демонструє неймовірні результати. Німця цитує f1analytic.com:

Ключовий інгредієнт успіху Макса – це його холоднокровність. У ситуаціях, коли це важливо, він зберігає спокій, майже ніколи не помиляється, показує результат, коли це необхідно, відчуває тиск – ми його відчуваємо. Я думаю, неможливо (не відчувати) його, але Макс здатний знайти у своїй голові місце, де він може відкинути це убік і зосередитися на тому, що справді важливо. Подивіться на Макса в його рухах, коли він був молодий і зараз. З роками його поведінка стала набагато зрілішою.

Він, як і раніше, прагне зайняти неможливі позиції і робить це можливим, що є великим плюсом його майстерності, але він не використовує всіх можливостей, тому що знає, що зараз це не має значення. І Ферстаппен, ймовірно, один із найкращих, хто швидко проривається крізь пелотон.