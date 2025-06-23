Денис Сєдашов

Пілот Ferrari Льюїс Хемілтон заявив, що головним пріоритетом для його команди має стати підготовка до сезону-2026. За словами британця, оновлення технічного регламенту потребує зосередженої роботи вже зараз. Слова наводить racingnews365.

Це мій перший сезон у новій команді, і мені цікаво спостерігати, як по-різному працюють у різних структурах. У моїй кар'єрі були випадки, коли команда агресивно оновлювала болід на початку року, але потім прогрес сповільнювався. Бувало й навпаки — коли розвиток ішов повільніше, але стабільніше. Льюїс Хемілтон

Він також відзначив, що нинішній болід Ferrari — останній у поколінні, тож знайти шляхи для істотного прогресу складно. Проте навіть із цією машиною команда може досягти серйозного результату.

Сподіваюся, ми зможемо посісти друге місце в Кубку конструкторів — це було б чудово. Але головне — створити машину, здатну перемагати в наступному сезоні. Саме на це й спрямовані наші основні зусилля. Льюїс Хемілтон

Леклер захоплений підходом Хемілтона: «Хочу брати з нього приклад».