Денис Сєдашов

Пілот Ferrari Льюїс Хемілтон поділився думками про літню паузу у Формулі-1. Британський гонщик зізнався, що цей період важливий як для відпочинку, так і для повернення мотивації. Слова наводить сайт Формули-1.

Зараз потрібно заспокоїтися і зосередитися на поверненні до улюбленої справи. Я обожнюю Формулу-1 і завжди її любив, тому просто не звертатиму уваги на шум у пресі й повернуся до гонок. Льюїс Хемілтон

За його словами, сезон є надзвичайно виснажливим для всієї команди:

Механіки Ferrari у неділю ввечері виїжджають зі стадіону, а вже з понеділка зранку працюють на базі в Маранелло. У них просто немає часу на відпочинок, і це ненормально. Тому літня перерва дуже потрібна, адже вона дозволяє людям побути з родинами та накопичити приємні спогади. Родина — це головне. Льюїс Хемілтон

Водночас Хемілтон підкреслив, що навіть кілька тижнів паузи достатньо, аби встигнути скучити за гонками та з нетерпінням чекати повернення на трасу.

