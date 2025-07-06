Денис Сєдашов

Семиразовий чемпіон світу з Формули-1 та пілот Ferrari Льюїс Хемілтон вперше з 2013 року не потрапив до трійки призерів на Гран-прі Великої Британії.

Починаючи з 2014 року, Хемілтон стабільно піднімався на подіум у Сільверстоуні: здобув вісім перемог, двічі фінішував третім і один раз — другим. Крім того, у 2020 році він також посів друге місце на Гран-прі 70-річчя Формули-1, що проходив на цій же трасі.

Норріс здобув перемогу на домашньому Гран-прі Великої Британії.