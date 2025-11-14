Пілот Ferrari Шарль Леклер розповів, що може допомогти команді завершити сезон-2025 на другій позиції у Кубку Конструкторів. Монегаска цитує f1analytic.com:

Дуже складний вікенд у Сан-Паулу. Сумно повертатися додому практично без очок для команди в такий критичний момент сезону, коли ми боремося за друге місце у Кубку конструкторів.

Тепер шлях тільки вгору, і очевидно, що лише єдність допоможе нам переламати цю ситуацію в останніх трьох перегонах. Ми викладемося на повну, як завжди.