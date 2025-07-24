Денис Сєдашов

Пілот Ferrari Шарль Леклер зізнався, що невдалий виступ на Гран-прі Великої Британії слід просто «списати» та зосередитись на наступному етапі — у Бельгії. Слова наводить пресслужба Ф1.

За його словами, болід команди досі має серйозні проблеми в дощову погоду.

Іноді протягом сезону трапляються вікенди, які просто не складаються — як на Сільверстоуні. Ми як команда намагаємося змінити ситуацію, адже наразі в дощ Ferrari дуже складно керувати. Шарль Леклер

Леклер також зазначив, що з нетерпінням чекає гонки в Спа, адже любить цю трасу та загалом показує на ній хороші результати.

Леклер: «Перша частина сезону була набагато складнішою, ніж ми очікували».