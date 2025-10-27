Норріс виграв Гран-Прі Мексики, Леклер та Ферстапен у топ-3
Піастрі завершив етап у Мехіко на п’ятій позиції
24 хвилини тому
У Мехіко відбувся Гран-Прі Мексики у рамках сезону-2025 Формули-1.
На старті заїзду було чимало хаосу – пілоти жорстко боролися за позиції. І якщо Макс Ферстаппен вилетівши за межі траси повернувся без штрафу, то Льюїс Хемілтон, який розпочинав гонку третім, за обгін за межами треку отримав штраф у 10 секунд, що позбавило шансів боротися за подіум.
Поул-сіттер Ландо Норріс провів рівну гонку та побачив картатий прапор першим. Слідом за ним у топ-3 фінішували Шарль Леклер та Ферстаппен. Варто також відзначити і гонщика Haas Олівера Бермана, який здобув найкращий результат у кар’єрі – четверта позиція.
Результат Гран-Прі Мексики:
