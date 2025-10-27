Олег Шумейко

У Мехіко відбувся Гран-Прі Мексики у рамках сезону-2025 Формули-1.

На старті заїзду було чимало хаосу – пілоти жорстко боролися за позиції. І якщо Макс Ферстаппен вилетівши за межі траси повернувся без штрафу, то Льюїс Хемілтон, який розпочинав гонку третім, за обгін за межами треку отримав штраф у 10 секунд, що позбавило шансів боротися за подіум.

Поул-сіттер Ландо Норріс провів рівну гонку та побачив картатий прапор першим. Слідом за ним у топ-3 фінішували Шарль Леклер та Ферстаппен. Варто також відзначити і гонщика Haas Олівера Бермана, який здобув найкращий результат у кар’єрі – четверта позиція.

Результат Гран-Прі Мексики:

After all that excitement, here are our points-finishers in Mexico! 😮‍💨🇲🇽



It's Norris, Leclerc and Verstappen on the podium 👏#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/G50sBVUgEB — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

