Пілот McLaren Оскар Піастрі оцінив свій прогрес за результатами сезону-2025, у якому австралієць в особистому заліку фінішував третім. Гонщика цитує f1analytic.com:

Ви можете по-різному розглядати сезон-2025 для мене, але я вважаю, що багато чого зрозумів про себе як на трасі, так і поза нею. Я відчуваю, що справді виріс як особистість. Почуваюся більш зрілим. Більш відповідальним. Зараз трохи краще розумію, чого хочу.

Є й почуття гордості. Хоча кінцевий результат не співпав точно з тим, що я хотів, але, як на мене, досягнутий успіх став тим, про що я мріяв на початку року.