Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер порівняв легендарного брата Міхаеля Шумахера з Максом Ферстаппеном. Німця цитує gpblog.com:

Мій брат і Макс Ферстаппен. Це було б дуже цікаво. Вони б добре порозумілися, бо обидва на високому рівні та водночас дуже розсудливі. Я думаю, що це була б дуже здорова боротьба. Але чисто з точки зору майстерності, вони два найкращі пілоти, яких я бачив у Формулі-1.

Здатність показувати високі результати під тиском, завжди бути швидшим за товариша по команді та справді отримувати максимум від машини та команди – ось що відрізняє цих двох пілотів.