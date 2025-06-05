Олег Шумейко

Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер висловився про потенційну причину аварії Макса Ферстаппена та Джорджа Рассела на Гран-Прі Іспанії. Німець вважає, що гонщик Red Bull може бажати опуститися нижче четвертого місця в особистому заліку, щоби піти з команди. Слова Ральфа наводить f1analytic.com:

Ось на що слід звернути увагу… Якщо цей пункт існує… Чому такі речі раптово трапляються? Навіщо ви наражаєтеся на зовсім непотрібний штраф? Можливо, прийнявши рішення для себе, ви більше не хочете, щоб все йшло своєю чергою. Ральф Шумахер

Ферстаппен сумнівається, що може боротися за чемпіонство.