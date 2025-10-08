Керівник команди Mercedes у Формулі-1 Тото Вольф висловився про можливе повернення Гран-прі Південної Кореї до календаря чемпіонату. Слова наводить Reuters.

За словами функціонера, цей ринок має великий потенціал, особливо з урахуванням зростання популярності Формули-1 серед молоді.

Певний час це був невикористаний ринок, якщо врахувати, наскільки сильно Формула-1 виросла за останні роки, особливо серед молодої цільової аудиторії. Наша найшвидше зростаюча демографічна група — дівчата віком від 15 до 24 років, і вони дуже активні в соціальних мережах.

Південна Корея активно користується соцмережами, тож було б чудово повернутися й показати, як сильно змінилася Формула-1 за останні десять років. Звісно, комерційні фактори відіграють роль, але важливе й довгострокове планування, а у Східній Азії у нас є певна прогалина.