Володимир Кириченко

18 листопада у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися 8 матчів.

Торонто переміг Шарлотт при рівній грі. Форвард Репторс Скотті Барнс заблокував кидок з-під кільця захисника Хорнетс Колліна Секстона на останніх секундах матчу.

Захисник Філадельфії Тайріз Максі набрав 39 очок (13 з 27 з гри, 4 з 11 через дугу, 9 з 10 штрафних) у переможній грі проти Кліпперс.

Чикаго здолав Денвер, незважаючи на трипл-дабл центрового Наггетс Ніколи Йокіча: 36 очок (13 із 27 з гри, 1 з 7 через дугу, 9 з 12 з лінії), 18 підбирань та 13 передач при 2 втратах.

НБА. Регулярний чемпіонат

Клівленд – Мілуокі 118:106 (26:33, 33:24, 33:31, 26:18)

Детройт – Індіана 127:112 (26:21, 36:25, 31:29, 34:37)

Філадельфія – Кліпперс 110:108 (25:33, 21:23, 27:27, 37:25)

Торонто – Шарлотт 110:108 (28:24, 29:28, 28:31, 25:25)

Майамі – Нью-Йорк 115:113 (25:20, 30:31, 28:31, 32:31)

Міннесота – Даллас 120:96 (34:21, 27:23, 37:22, 22:30)

Новий Орлеан – Оклахома-Сіті 109:126 (24:49, 32:20, 24:36, 29:21)

Денвер – Чикаго 127:130 (28:30, 36:33, 29:40, 34:27)