Олег Гончар

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс прокоментував пресслужбі ФБУ рекорд результативності захисника Олександра Ковляра у матчі прекваліфікації до ЧС-2027 проти Словаччини (98:86).

Багатскіс відзначив лідерські якості Ковляра, порівнявши його з Іссуфом Саноном та В’ячеславом Бобровим.

Тренер підкреслив, що індивідуальна майстерність Ковляра в грі один на один та його захисні здібності роблять його особливим.

«Ковляр відчув, що він лідер цієї команди, як і Санон, Бобров. Ковляр забив свої кидки, адже індивідуально в грі один в один він дуже сильний гравець. Плюс у захисті, думаю, він може бути одним з кращих не тільки в Єврокубку, а й в усій Європі вже найближчим часом. Якщо у нього буде стабільність в нападі, на нього чекає велике майбутнє». Айнарс Багатскіс

Нагадаємо, що Багатскіс не розуміє, чому Дмитро Скапінцев не приїхав у збірну, яка дала йому можливість потрапити в США.