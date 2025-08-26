Олег Гончар

Рішення натуралізованого словенця Джоша Небо відмовитися від участі в чемпіонаті Європи-2025 викликало значний резонанс у країні. Відсутність центрового, який виступає за італійський «Мілан», залишила прогалину в складі збірної, яку заповнив Ален Омич, повернувшись до національної команди після тривалої перерви, повідомляє basket.com.ua.

Директор збірної Словенії Саша Дончич, який є батьком зірки НБА Луки Дончича, різко розкритикував Небо.

«Я контактував із Джошем протягом усього сезону — після його травм. Він жодного разу не сказав, що не гратиме за збірну, навіть якби дійшов до фіналу чемпіонату Італії. Наші медичні фахівці першокласні, ми маємо всі звіти. Тут відбувалися дивні речі. Влатко Чанчар також не мав проблем із виступами за збірну, поки не підписав контракт із «Міланом». Саша Дончич

Дончич додав, що питання громадянства Небо, отриманого для гри за Словенію, тепер підлягає обговоренню з урядом. Він вважає, що паспорт можна відібрати, оскільки не бачить сенсу в подальшій співпраці.

Нагадаємо, раніше в збірну України відмовились приїхати Святослав Михайлюк, Олексій Лень та Дмитро Скапінцев.