Денвер засмутив Новий Орлеан, 25 очок Хантера не допомогли Клівленду обіграти Х'юстон
Оклахома впевнено розібралася із Сакраменто
1 день тому
Кливленд – Хьюстон / Фото - NBA
20 листопада у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися дев'ять матчів.
Клівленд поступився Х'юстону, а Голден Стейт програв Майамі.
НБА. Регулярний чемпіонат
Клівленд – Х'юстон 104:114 (19:33, 21:24, 30:17, 34:40)
Індіана – Шарлотт 127:118 (38:33, 32:21, 34:30, 23:34)
Філадельфія –Торонто 112:121 (28:33, 28:20, 26:44, 30:24)
Майамі – Голден Стейт 110:96 (29:20, 20:25, 23:29, 38:22)
Міннесота – Вашингтон 120:109 (34:29, 37:17, 23:36, 26:27)
Новий Орлеан – Денвер 118:125 (30:26, 28:36, 25:35, 35:28)
Оклахома-Сіті – Сакраменто 113:99 (27:25, 31:25, 25:19, 30:30)
Даллас – Нью-Йорк 111:113 (25:24, 25:28, 35:35, 26:26)
Портленд – Чикаго 121:122 (29:28, 29:34, 24:36, 39:24)