Дніпро, Кривбас і Запоріжжя святкують перемоги баскетбольній у Суперлізі
Ще один матч Ніко-Баскет – Київ-Баскет перенесено через повітряну тривогу
6 хвилин тому
Фото: ФБУ
У баскетбольній Суперлізі України були зіграні чергові матчі.
Дніпро – Черкаські Мавпи 87:81 (25:18, 16:23, 29:20, 17:20)
Кривбас – Рівне 75:70 (15:15, 17:21, 17:15, 26:19)
Запоріжжя – Харківські Соколи 78:77 (25:16, 16:25, 14:16, 23:21)
Ніко-Баскет – Київ-Баскет (через тривагу повітряну тривогу матч перенесено на іншу дату)
