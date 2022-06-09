Степановський: «Перемогти« Дніпро »на їх майданчику - дорогого коштує»
Два баскетболіста NCAA захищатимуть кольори збірної України U-20 на чемпіонаті Європи
Однак є ті гравці, які відмовилися представляти країну на турнірі
19:20
Павло Дзюба / Фото - basket.com.uaГоловний тренер збірної України U-20 Віталій Степановський в коментарі прес-службі ФБУ розповів про те, що на чемпіонаті Європи в Чорногорії (Дивізіон А) за його команду зіграють два представника NCAA (Національна асоціація студентського спорту).
«Максим Шульга, який грає в NCAA за команду« Юта Стейт », приїде до збірної, також приєднається Паша Дзюба, який виступає за« Меріленд ». А також гравці, недавно працевлаштувалися за кордоном, зокрема, підписався в Італії Богдан Брінюк. Скажу чесно, що є два гравці, які виступають за кордоном і відмовилися грати за збірну. Але є як є, будемо грати тими, хто готовий допомагати збірній».
18-річний Павло Дзюба в сезоні-2021/22 грав за команду конференції Big 10 «Меріленд», за яку свого часу виступав Олексій Лень. Форвард взяв участь усього в 8 матчах, в яких отримував по 4.1 хвилини ігрового часу.
Захисник Максим Шульга відіграв 32 матчі за «Юту Стейт» (конференція Mountain West), в складі якої за 13.7 хвилини на майданчику набирав 4.4 очка, робив 2.1 підбору і 1.0 передачі за 45 % реалізації триочкових.
Раніше стало відомо, що чоловіча збірна України проведе два товариських матча в рамках підготовки до липневих ігор кваліфікації на чемпіонат світу-2023.
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