Олег Гончар

Український розігруючий Віталій Зотов підписав контракт з австрійським клубом Капфенберг Буллз. Про це клуб повідомив в соцмережах.

Клуб, який є семиразовим чемпіоном Австрії та шестиразовим володарем Кубка країни, український тренер Клим Артамонов.

У минулому сезоні Литовської баскетбольної ліги (LKL) 28-річний Зотов виступав за Йонаву, де набирав 4,6 очка, робив 1,4 підбирання та 2,4 передачі за 18 хвилин на паркеті, посівши з командою четверте місце.

Раніше Віталій грав у Європі за румунську Крайову та латвійський ВЕФ, а в Україні захищав кольори Будівельника, Миколаєва, Хіміка та Дніпра.

Нагадаємо, раніше Зотов потрапив у розширений список збірної України.