Визначилися всі чвертьфіналісти Євробаскета-2025
У Ризі були зіграні матчі 1/8 фіналу
близько 2 годин тому
Фото: FIBA
У Ризі (Латвія) завершилися матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2025 з баскетболу, за їхніми результатами визначилися всі учасники чвертьфіналу турніру.
Польща – Боснія і Герцеговина 80:72 (14:23, 26:21, 22:17, 18:11)
Італія – Словенія 77:84 (11:29, 29:21, 16:22, 21:12)
Франція – Грузія 70:80 (20:24, 17:14, 17:20, 16:22)
Греція – Ізраїль 84:79 (28:22, 22:19, 17:18, 17:20)
Пари 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2025:
Литва — Греція
Туреччина — Польща
Німеччина — Словенія
Фінляндія — Грузія
Матчі 1/4 фіналу відбудуться 9 та 10 вересня.
