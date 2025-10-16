Колишній гравець НБА із України взяв участь у зйомках документального фільму
Відбувся вечір спогадів легенд італійського баскетбольного клубу
близько 1 години тому
Колишній гравець НБА та почесний президент Федерації баскетболу України Олександр Волков відвідав італійське місто Реджо-Калабрія. Про це повідомляє прес-служба ФБУ.
Там він взяв участь у зйомках документального фільму «Per tutti Charlie», вечорі спогадів легенд місцевого баскетбольного клубу, а також зустрівся з українським баскетболістом Іллею Тиртишником.
Нагадаємо, в клубі «Віола Реджо-Калабрія» Волков відіграв сезон 1992/93 – перший після повернення з НБА до Європи.
В тому сезоні команда досягла свого найбільшого досягнення в історії, ставши шостою в регулярному чемпіонаті і програвши у чвертьфіналі плей-оф.
