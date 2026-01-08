Олег Гончар

В рамках Єврокубка Будучность поступилася грецькому Паніоніосу з рахунком 85:97.

У складі Будучності український баскетболіст Олександр Ковляр зіграв 17 хвилин і 40 секунд.

23-річний українець набрав 8 очок, реалізувавши 1 з 1 двоочкового кидка та 2 з 5 триочкових. Крім того, Ковляр віддав 2 передачі та не допустив жодної втрати, демонструючи стабільність у розіграші.

Цього сезону в Єврокубку Ковляр в середньому набирає 4,9 очка, 0,9 передачі та 1,8 підбирання за гру. Будучность після цієї поразки посідає третє місце в групі та зберігає хороші шанси на плей-оф.