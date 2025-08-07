Олег Шумейко

Центровий Дмитро Скапінцев став новачком віцечемпіона Ізраїлю Хапоель Єрусалим, повідомляє пресслужба клубу.

Бігмен перейшов до колективу з Ріп-Сіті Ремікс, команди Портленд Трейл Блейзерс у G-лізі. У сезоні-2024/25 українець у середньому набирав 10 очок, 8.2 підбирання та 1.9 блока. У Хапоелі мають надію, що завдяки розмірам центровий додасть команді міцності та розумних рішень під кільцем.

Нагадаємо, що Скапінцев не допоможе збірній України у прекваліфікації чемпіонату світу-2027.