Німеччина обігралаа Фінляндію та вийшла у фінал Євробаскету-2025
Найрезультативнішим у складі німців став розігруючий захисник Деніс Шрьодер – 26 очок
близько 1 години тому
Фото: fiba
Відбувся перший півфінальний матч чемпіонату Європи-2025 з баскетболу, у якому збірна Німеччини зустрілася з національною командою Фінляндії.
Чинні чемпіони світу та номінальні господарі майданчика впевнено перемогли суперників з рахунком 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13).
Найрезультативнішим у складі німців став розігруючий захисник Деніс Шрьодер. Він набрав 26 очок.
В іншому півфінальному матчі зустрінуться збірні Греції та Туреччини.
