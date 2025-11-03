Олег Гончар

Чемпіони НБА Оклахома-Сіті Тандер у матчі проти Нью-Орлеан Пеліканс здобули розгромну перемогу 137:106.

Цього сезону їх рекорд складається з семи перемог поспіль без поразок. Минулого року Тандер також розпочали з семи перемог, що увійшло в історію.

За даними прес-служби НБА, лише дві команди раніше досягали такого: Бостон Селтікс у 1963/64 та 1964/65 роках (11 перемог на старті) та Х'юстон Рокетс у 1993/94 та 1994/95 (по 9). Обидві пари сезонів завершилися титулами.

Шай Ґілджес-Александер став мотором гри в останньому матчі, набравши 30 очок, 7 асистів та 2 підбирання — це його 79-та гра поспіль з 20+ очками, що зрівнялось з рекордом Оскара Робертсона.