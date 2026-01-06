Олег Гончар

Оклахома Сіті Тандер програла Шарлотт Хорнетс 97:124 у регулярному матчі НБА — це найнижчий показник набраних очок для команди в сезоні.

Для Оклахоми ця поразка також стала першою з листопада 2024 року від команди з негативним балансом перемог-поразок. У 2024-му вони поступилися Сан-Антоніо, у якого було шість перемог та вісім поразок. У Шарлотт наразі 13 перемог та 23 поразки.

Це був єдиний матч сезону-2025/2026 рр., в якому Тандер не дісталися позначки 100 очок — найгірший атакувальний перформанс.

Для чинних чемпіонів НБА це друга поспіль поразка і лише друга домашня в сезоні. Після 37 матчів Оклахома має баланс 30 перемог і семи поразок, що дозволяє їм лідирувати на Заході.

Шарлотт перервав серію поразок і показав одну з найкращих ігор сезону.