П’ята поспіль перемога Нью-Орлеана, 31 очко Гілджес-Александера принесли успіх Оклахомі-Сіті
Юта Михайлюка поступилася Денверу, українець набрав шість очок
44 хвилини тому
У рамках регулярного чемпіонату НБА відбулося сім матчів.
Клівленд — Шарлотт 139:132 (33:36, 37:27, 34:32, 35:37)
Бостон — Індіана 103:95 (26:35, 17:26, 31:21, 29:13)
Нью Орлеан — Даллас 119:113 (36:34, 21:29, 22:24, 40:26)
Денвер — Юта 135:112 (40:15, 29:31, 34:38, 32:28)
Оклахома-Сіті — Мемфіс 119:103 (31:28, 36:26, 17:19, 35:30)
Голден Стейт — Орландо 120:97 (26:30, 32:27, 31:26, 31:14)
Портленд — Детройт 102:110 (26:30, 25:31, 27:34, 24:15)
Михайлюк набрав 23 очки в грі з Орландо.
