Олег Гончар

Американський зірковий ветеран Кріс Пол підписав контракт із Лос-Анджелес Кліпперс на сезон 2025/2026, який, який стане останнім у його кар’єрі.

Про перехід повідомив журналіст Шемс Чаранія у своєму Twitter.

Кріс обрав Кліпперс серед кількох команд-претендентів. Раніше він вже грав у цій команді з 2011 по 2017 роки.

Минулого сезону 40-річний розігруючий зіграв усі 82 матчі за Сан-Антоніо Спьорс, демонструючи середню статистику 8,8 очка, 3,6 підбирання та 7,4 передачі за гру.

Для цього це буде 21-й сезон в НБА.

Інший ветеран Деміан Ліллард повертається до рідного Портленда на довготривалий контракт.

Нагадаємо, раніше у Бостоні розповіли, що думають про українського захисника Максима Шульгу.