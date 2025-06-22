У НБА відбувся гучний обмін Дюрента
Кевін приєднається до Х’юстона
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Фінікс та Х’юстон провели гучний обмін, повідомляє Шемс Чаранія.
За інформацією джерела, Санс відправлять до Рокетс зіркового легкого форварда та отримають Джейлена Гріна, Діллона Брукса, 10-й пік драфту-2025 та 5 піків другого раунду.
Відзначимо, що у сезоні-2024/25 Х’юстон з другого місця у регулярному чемпіонаті пробився до плей-оф, де у першому раунді поступився Голден Стейт. Фінікс пропустив постсізон після фінішу у «регулярці» на 11 місці.
Нагадаємо, що чемпіон НБА визначиться у сьомому матчі.