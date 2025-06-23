Олег Гончар

Оклахома-Сіті Тандер здобула перемогу над Індіаною Пейсерз у сьомому матчі фінальної серії плей-оф НБА з рахунком 103:91, вигравши серію 4-3, повідомляє ESPN.

Оклахома вперше стала чемпіоном НБА. Цей титул зробив Оклахому сьомим поспіль новим чемпіоном НБА, починаючи з 2019 року.

Це досягнення є унікальним рекордом в історії ліги. Раніше подібна серія була зафіксована лише в період 1975–1980 років.

Переможцями останніх семи сезонів стали: Торонто Рэпторс (2019), Лос-Анджелес Лейкерс (2020), Мілвокі Бакс (2021), Голден Стейт Ворріорз (2022), Денвер Наггетс (2023), Бостон Селтікс (2024) і Оклахома-Сіті Тандер (2025).

Лідер Тандер Шай Гілджес-Александер, визнаний MVP фіналу, набрав 29 очок і віддав 12 передач у вирішальній грі, та повторив рекорд Леброна Джеймса.