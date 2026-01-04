Баскетболістка збірної України Аліна Ягупова офіційно повернулася до складу турецького Мерсіна — це вже третє повернення гравчині до клубу за кар’єру. Про це повідомила прес-служба Мерсіна.

Деталі контракту не розголошуються.

З початку грудня Ягупова вже двічі змінювала команди: спочатку залишила іспанську Валенсію, а потім короткостроково виступала за сербську Црвену Звезду в Єврокубку. Для Аліни це третє повернення в Мерсін: вперше вона грала за клуб у 2017–2019 роках, потім поверталася в 2020 та 2023-му. Востаннє покидала команду в грудні 2023 року, перейшовши до Валенсії.

Мерсін уже провів перший матч після її підписання — прорав Галатасараю (68:79) у чемпіонаті Туреччини. Ягупова до складу не потрапила.

Клуб посідає четверте місце в турнірній таблиці Туреччини. Наступний матч Мерсін проведе 6 січня у Кубку країни проти Боташа. Також клуб виступає в Єврокубку, де в січні розіграє путівку до чвертьфіналу проти литовського Кібіркштіса.