Євроліга. Реал Льоня в іспанському дербі обіграв Басконію
26 очок Брукса принесли Мілану перемогу над Панатінаїкосом
39 хвилин тому
Реал – Басконія / Фото - Yahoo
Вчора, 12 грудня, відбулися п'ять матчів регулярного чемпіонату Євроліги сезону-2025/26.
Армоні Брукс набрав 26 очок і приніс Мілану перемогу в матчі проти Панатінаїкоса.
В іспанському дербі мадридський Реал обіграв Басконію.
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Маккабі – АСВЕЛ 92:84 (21:19, 26:28, 22:18, 23:19)
Валенсія – Анадолу Ефес 94:82 (22:20, 23:19, 26:20, 23:23)
Мілан – Панатінаїкос 96:89 (21:26, 33:18, 26:15, 16:30)
Париж – Жальгіріс 105:108 (29:28, 27:20, 17:32, 32:28)
Реал – Басконія 94:87 (24:23, 18:16, 29:21, 23:27)