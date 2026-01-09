Юта здолала Даллас, Міннесота упевнено перемогла Клівленд
Шарлотт проступилися Індіані
близько 2 годин тому
НБА. Регулярний чемпіононат
Шарлотт – Індіана – 112:114 (30:33, 28:27, 29:30, 25:24)
Шарлотт: Бріджес (19), Кніппел (18 + 8 підбирань), Секстон (11), Діабате (10), Міллер (6) – старт; Болл (33 + 8 передач), Джеймс (4), Салон (4), Грін (3), Макнілі (2), Холл (2).
Індіана: Сіакам (30 + 14 підбирань + 6 втрат), Несміт (16), Хафф (10), Ферфі (7), Джексон (4) – старт; Макконнелл (23 + 8 передач), Шеппард (7), Бредлі (7), Поттер (5), Томпсон (3), Вокер (2), Джонс (0).
Міннесота – Клівленд – 131:122 (32:31, 31:36, 43:22, 25:33)
Міннесота: Рендл (28 + 11 підбирань + 8 передач), Макденіелс (26), Едвардс (25 + 7 підбирань + 9 передач), Дівінченцо (22), Гобер (11 + 13 підбирань) – старт; Рід (9), Кларк (5), Конлі (3), Хайленд (2).
Клівленд: Мітчелл (30 + 7 підбирань + 8 передач), Е. Моблі (19), Гарленд (16 + 8 передач), Аллен (11 + 10 підбирань), Портер (4) – старт; Меррілл (22), Хантер (14 + 7 підбирань), Тайсон (4), Томлін (2).
Юта – Даллас – 116:114 (34:29, 24:26, 30:34, 28:25)
Юта: Маркканен (33 + 7 підбирань), Джордж (19 + 7 передач), Сенсабо (14), Лав (10 + 10 підбирань), Вільямс (8) – старт; Клейтон (12), Філіповські (8), Коллієр (7 + 6 передач), Хендрікс (3), Андерсон (2 + 7 підбирань).
Даллас: Флегг (26 + 10 підбирань + 8 передач), Девіс (21 + 11 підбирань), Маршалл (17), Крісті (16), Геффорд (0 + 7 підбирань) – старт; Томпсон (23), Нембхард (7), Вільямс (2), Калеб Мартін (2).