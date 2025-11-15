Олег Гончар

Колишній захисник клубів НБА та Дніпра Патрік Беверлі заарештований у Техасі за обвинуваченням у нападі з перешкоджанням диханню чи кровообігу — злочин третього ступеня.

Інцидент стався в Річмонді, де поліція заарештувала Беверлі в п'ятницю, 14 листопада. За даними TMZ, напад стосується 18-річного хлопця, якого Беверлі застав удома з неповнолітньою сестрою посеред ночі.

Адвокатка Летіція Кіньйонес-Холлінз заявила, що Беверлі без судимостей і турбувався за сестру, як будь-який брат.

«Ми не вважаємо, що події відбулися так, як описано, і чекаємо суду».

Беверлі вніс заставу $40 тисяч та скоро вийде на волю.

Беверлі розпочав свою професійну кар’єру в Дніпрі, а в НБА грав за Х'юстон, Кліпперс, Лейкерс, Філадельфію, Мілвокі.