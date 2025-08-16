Збірна України визначилася зі стартовою п'ятіркою на гру з Швейцарією
Матч розпочнеться о 17:00
Фото: ФБУ
Тренерсбкий штаб національної збірної України з баскетболу визначився зі стартовою п’ятіркою на поєдинок проти Швейцарії у прекваліфікації чемпіонату світу-2027.
З перших хвилин на майданчик вийдуть Олександр Ковляр, В’ячеслав Кравцов, Олександр Липовий, Андрій Войналович та Іван Ткаченко.
Матч розпочнеться о 17:00.
Номінально домашня зустріч для українців відбудеться у латвійській Ризі.
