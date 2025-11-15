Жіноча збірна України програла Болгарії у відборі на Євробаскет-2027
Найрезультативнішою у складі синьо-жовтих стала Тетяна Юркевічус — 14 очок
близько 1 години тому
Фото: FIBA
Жіноча збірна України з баскетболу зазнала поразки у другому матчі першого раунду відбіркового турніру до чемпіонату Європи-2027. Підопічні тренера Євгена Мурзіна поступилися національній команді Болгарії.
Найрезультативнішою у складі синьо-жовтих стала Тетяна Юркевічус, яка набрала 14 очок.
Євробаскет-2027. Жінки. Кваліфікація
Україна — Болгарія 60:80 (16:30, 15: 20, 10:14, 19:16)
Наступний матч українки проведуть 18 листопада проти Азербайджану.
Нагадаємо, що у першій грі українки обіграли Чорногорію.