Дмитренко з ідеальною стрільбою фінішувала у топ-20 спринту Кубка світу в Ансі
Христина та Чалик пробилися до гонки переслідування
близько 1 години тому
У французькому Ансі жіночим спринтом розпочався етап Кубка світу-2025/26 з біатлону.
Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко, яка безпомилково відпрацювала на стрільбищі та програла переможниці Ганні Еберг трохи більше хвилини. Ще однією представницею України у гонці переслідування стане Дарина Чалик, яка з однією хибою відстала від шведки майже на 2 хвилини.
Кубок світу. Ансі, Франція. Жінки. Спринт
1. Ганна Еберг (Швеція, 0+0) 19:24.9
2. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) +3.3
3. Доротея Вірер (Італія, 0+0) +11.4
...
22. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +1:05.2
49. Дарина Чалик (Україна, 1+0) +1:50.9
64. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1) +2:19.8
67. Олександра Меркушина (Україна, 1+1) +2:22.3
96. Лілія Стеблина (Україна, 2+2) +4:10.3
