Кубок світу. Жіноча коротка індивідуальна гонка. Відеотрансляція
Україну представлять сестри Дмитренко, Городня, Меркушина та Джима
близько 1 години тому
Фото: biathlon.com.ua
23 січня у чеському Новому Мєсті відбудеться жіноча коротка індивідуальна гонка у рамках етапу Кубка світу з біатлону.
Трансляція гонки відбудеться на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 19:15 за київським часом.
Склад команди України:
Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина та Юлія Джима
