Денис Сєдашов

Біатлоніст Віталій Мандзин став найкращим серед українців у чоловічій гонці переслідування на третьому етапі Кубка світу сезону-2025/26 у французькому Ансі.

Мандзин з двома штрафними колами фінішував 28-м. Ще один українець, Дмитро Підручний з двома промахами посів 29-те місце. Крім них, у персьюті також брали участь Тарас Лесюк, який став 44-м та Богдан Борковський — 46-й.

Перемогу в гонці здобув норвежець Йоган-Олав Ботн. Срібним призером став француз Емільєн Жаклен, а третє місце посів ще один норвежець — Йоганнес Дале-Шевдаль.

Кубок світу (Ансі). Чоловіча гонка переслідування

1. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0+0+0) 31:20.8

2. Емільєн Жаклен (Франція, 1+1+1+0) +17.6

3. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 0+0+0+2) +17.9

...

28. Віталій Мандзин (Україна, 0+2+0+0) +2:22.0

29. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+0) +2:25.1

44. Тарас Лесюк (Україна, 1+0+1+1) +4:14.3

46. Богдан Борковський (Україна, 2+1+0+1) +4:18.3

