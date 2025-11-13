Біатлоніст збірної України Віталій Мандзин в інтерв’ю Суспільне Спорт поділився очікуваннями від сезону-2025/26. Українець визнав, що головним стартом є Оліімпійські ігри-2026, але налаштовується на стабільний виступ і на Кубку світу:

З минулого сезону для себе взяв найбільше, звісно, результат, але передусім це досвід. Це те, що не купиш і просто так не отримаєш. Досвід – це така штука, яку проходиш сам, розумієш, як потрібно діяти за певних обставин.Чекаю початку сезону, мені самому цікаво.

Перед першим стартом важко оцінювати свої шанси. Очікую (на початок сезону), впевнений, що все має бути добре. Виконуємо ту роботу, яку маємо проробити. Головне – добре себе почувати, бути впевненим у стрільбі. Більш ніж переконаний, що це може привести до гарних результатів. Працюємо, не покладаючи рук, з нетерпінням чекаємо на початок сезону, перших гонок, щоб побачити, на що ми здатні.

Скажу особисто за себе, бо у команді у кожного свої цілі та бачення на ситуації. Олімпіада – Олімпіадою, але хочеться бігти весь сезон стабільно; не лише добре пробігти Олімпіаду, але й посісти гарне місце у заліку, бо для мене це теж показник. Олімпійські ігри – це теж, але я для себе особисто не виділяю цього.