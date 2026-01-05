Опубліковано розклад четвертого етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі
Першими на старт вийдуть чоловіки
близько 1 години тому
Антон Дудченко / Фото - Суспільне Спорт
Представляємо Вам розклад гонок, які пройдуть в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі.
Кубок світу з біатлону. Четвертий етап. Обергоф, Німеччина. 8-11 січня
8 січня
15.10. Спринт, чоловіки
9 січня
15.25. Спринт, жінки
10 січня
13.00. Гонка переслідування, чоловіки
15.25. Естафета, жінки
11 січня
12.00. Естафета, чоловіки
15.30. Гонка переслідування, жінки
Збірна України назвала склад на етап Кубка світу в Обергофі.