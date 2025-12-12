Тренерський штаб назвав склад збірної України на жіночу естафету в Гохфільцені
Гонка відбудеться 13 грудня
близько 1 години тому
Фото: Dmytro Yevenko
Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на жіночу естафету на етапі Кубка світу в Гохфільцені.
Україна виступить у такому складі:
Олександра Меркушина — Христина Дмитренко — Дарина Чалик — Анастасія Меркушина.
Жіноча естафета відбудеться у суботу, 13 грудня, в межах другого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26.
Христина Дмитренко показала найкращий результат серед українок у спринті в Гохфільцені.
