Україна оголосила склад на чоловічу естафету етапу Кубка світу в Рупольдингу
Гонка відбудеться 15 січня
27 хвилин тому
Фото: Dmytro Yevenko
Збірна України оголосила склад на чоловічу естафету на етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдингу.
За українську команду в гонці виступатимуть: Тарас Лесюк, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Дмитро Підручний.
Чоловіча естафета на етапі Кубка світу в Рупольдингу відбудеться у четвер, 15 січня.
Тарасюк виграла бронзу на етапі юніорського Кубка IBU у Мадоні.
Матеріали по темі
Жіноча збірна України фінішувала 14-ю в естафеті на етапі Кубка світу в Рупольдінгу
близько 1 години тому