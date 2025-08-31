Володимир Кириченко

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкому дивізіоні новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) розпочав у Дубліні тренувальний табір, щоб підготуватись до свого наступного поєдинку.

Ймовірно, його бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком не відбудеться наступним. Як повідомляє The Ring, Паркер близький до підписання угоди про бій 25 жовтня з іншим відомим надважковаговиком.

Раніше його менеджер Спенсер Браун говорив, що кандидатами на бій з Джозефом є Дерек Чісора, Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі. За інформацією BoxingScene, саме Вордлі є вважається фаворитом на цей поєдинок.

Нагадаємо, Джозеф є обовʼязковим претендентом на бій проти абсолютного чемпіона дивізіону Усика. Цей бій вже було санкціоновано WBO, однак команда українця зробила запит на відстрочку переговорів через травму.

Після цього в мережі з’явилось відео, де він танцює під пісню DOROFEEVA – це викликало невдоволення у представників Джозефа. У підсумку WBO наказала Усику надати оновлений медичний висновок.