Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26-2, 24 KO) розповів, що хотів би провести поєдинок проти російського чемпіона IBF Бахрама Муртазалієва (23-0, 17 КО).

Цитує Богачука boxingscene.com.

«Для мене головне – виграти титул, і неважливо, з ким я буду битися, щоб його отримати. Поєдинок з Бахрамом був би цікавим титульним боєм, і якщо мій промоутер зможе організувати його, то давайте.

Я не знаю позиції Бахрама. Можливо, він хороший хлопець, можливо, він не підтримує цю дурну війну. Він живе тут [у Південній Каліфорнії]. Він з Чечні. Він поганий лише тому, що він з росії».