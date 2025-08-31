Богачук готовий провести бій з чемпіоном світу із росії
Сергій висловився стосовно свого конкурента за дивізіоном
20 хвилин тому
Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26-2, 24 KO) розповів, що хотів би провести поєдинок проти російського чемпіона IBF Бахрама Муртазалієва (23-0, 17 КО).
Цитує Богачука boxingscene.com.
«Для мене головне – виграти титул, і неважливо, з ким я буду битися, щоб його отримати. Поєдинок з Бахрамом був би цікавим титульним боєм, і якщо мій промоутер зможе організувати його, то давайте.
Я не знаю позиції Бахрама. Можливо, він хороший хлопець, можливо, він не підтримує цю дурну війну. Він живе тут [у Південній Каліфорнії]. Він з Чечні. Він поганий лише тому, що він з росії».
13 вересня Богачук проведе реванш з Брендоном Адамсом під час вечора боксу Канело – Кроуфорд.
У березні 2025 року промоутер українця Том Леффлер розповів, що хоче організувати бій Богачука проти Муртазалієва.
Муртазалієв завоював титул у квітні 2024 року, нокаутувавши Джека Кулкая, і захистив його в жовтні проти Тіма Цзю. Богачук 13 вересня проведе реванш проти Брендона Адамса.